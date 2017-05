Des ingénieurs essaient un moteur de fusée en plastique imprimé en 3D

Les experts de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT) ont testé le premier moteur de fusée au monde fabriqué entièrement à l'aide d'une imprimante 3D avec des parties en plastique, informe le site Engadget.

© Photo. Universidad Carlos III de Madrid Une imprimante 3D qui donne un nouvel espoir aux victimes de brûlures

Apparemment, le moteur a bien fonctionné : il a généré une poussée réelle, et il n'y a eu que de légers dommages. Le deuxième test ne s'est pas bien déroulé, mais les spécialistes n'avaient pas l'intention d'utiliser ce moteur dans un boîtier plastique plus d'une fois.

La technologie vise à réduire le coût de production des fusées et à les rendre plus légères. À l'avenir, elle permettra aux petites équipes scientifiques et aux start-ups de construire leurs propres fusées.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».