Des séismologistes chiliens et français prévoient que le plus puissant tremblement de terre à se produire sur la planète aura lieu d'ici quelques dizaines d'années dans la région de la ville chilienne de Santiago. Selon les estimations, la magnitude minimale des secousses sismiques devrait atteindre 8,3. La recherche en question a été publiée dans la revue Earth and Planetary Science Letters.

Le séisme serait causé par un affaissement de la plaque océanique de Nazca qui se trouve sous la plaque sud-américaine, affaissement qui se produit à une vitesse d'environ huit centimètres par an. Pourtant, dans la région de Santiago ce processus est ralenti par le frottement des plaques tectoniques qui est accompagné par d'importants tremblements de terre.

La ville de Valparaiso, à 100 km de la capitale chilienne, sera à l'épicentre du tremblement de terre. La possibilité du séisme en 2017 est estimée à 3 %, ce qui dépasse de deux à trois fois la norme. Au fil du temps, le risque de catastrophe augmentera.

© AP Photo/ Becky Bohrer, File Un séisme de magnitude 6,2 frappe l’Alaska

Les scientifiques ont tiré ces conclusions en analysant des informations sur le tremblement de terre qui a eu lieu dans la région de la ville d'Illapel, en septembre 2015, et dont la magnitude maximale était de 8,3. Depuis les 300 dernières années à Illapel de puissants séismes se produisent à une fréquence de 60 à 80 ans.

Les auteurs de la recherche indiquent que le plus grand tremblement de terre de l'histoire a eu lieu en 1960, également au Chili, à 570 km au sud de Santiago. La magnitude des secousses sismiques avait atteint 9,5.

