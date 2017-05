La sonde Cassini a enregistré les sons de Saturne!

La sonde Cassini a enregistré, à l'aide de l'instrument RPWS (Radio and Plasma Wave Science), des sons de Saturne. Il s'agit en l'occurrence d'ondes de plasma produites par des particules électrisées de l'anneau D de Saturne, explique le site de la Nasa.

Les chercheurs ont également découvert que l'espace compris entre l'intérieur de l'anneau le plus proche de Saturne et la planète est quasiment libre de particules de poussière. La sonde a obtenu ces données le 26 avril 2017, lorsque Cassini s'est retrouvée pour la première fois entre le géant de gaz et son anneau le plus proche.

© AP Photo/ NASA La première photo en couleur du vortex géant de Saturne

Les manœuvres de l'appareil entre la planète et ses anneaux permettront d'étudier de plus près la construction de ces derniers et de comprendre la structure du champ magnétique de Saturne. La dernière étape de la mission de Cassini devra s'achever avant le 15 septembre 2017. Cette dernière manœuvre, appelée « Grand Finale », exploitera les dernières réserves de carburant de la sonde afin qu'elle puisse entrer en collision avec Saturne. Ceci devrait permettre d'éviter la pollution de Titan et d'Encelade, satellites de Saturne où des traces de vie ne sont pas à exclure.

