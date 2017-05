Un milliardaire norvégien aidera WWF à explorer l’océan

Kjell Inge Røkke, une des plus grosses fortunes de Norvège, s'est adressé au Fonds mondial pour la nature (WWF) avec l'initiative de construire un navire de recherche sophistiqué visant à explorer l'océan. L'arrangement a été conclu entre les entreprises de M. Røkke Rosellinis Four-10, The Resource Group TRG AS et WWF. Le nouveau vaisseau pourrait donc bientôt voir le jour.

« Ce navire pourra faire passer à un autre niveau les recherches marines. Aujourd'hui, il est plus que jamais indispensable de trouver une solution », a indiqué Nina Jensen, directrice du département norvégien du WWF.

De son côté, l'homme d'affaires a expliqué son initiative par l'inquiétude liée à la disparition de nombreuses espèces animales.

« J'ai passé une bonne moitié de ma vie en mer. Aujourd'hui, je prévois de passer mon temps à en apprendre plus avec les scientifiques, les organisations écologistes et les autres chercheurs. L'état de l'océan mondial préoccupe de plus en plus le monde entier », a commenté sa décision M. Røkke.

© AFP 2017 FEDERICO GAMBARINI / DPA WWF: le nombre de vertébrés a chuté de 60%

Le navire devrait être mis à l'eau en 2020. Sa conception s'appuiera sur les technologies écologiques. Les chercheurs de l'Université Tromsø et de l'université technologique NTNU à Trondheim prendront part à sa réalisation.

Le vaisseau ne sera pas très grand (environ 181 mètres), mais il sera doté de tout l'équipement nécessaire. Près de 60 scientifiques pourront se trouver en même temps à son bord. Le prix du projet n'a pas été communiqué à la presse bien que dans l'interview au journal norvégien Aftenposten, l'homme d'affaires ait annoncé qu'il voulait « rendre à la société la plus grande part de sa fortune » qui est estimé à quelque 1,9 milliard d'euros.

Dans un rapport de WWF publié en 2016 et intitulé Living Planet Report, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur la diminution de l'espèce animale. Ainsi, la population des animaux sauvages, y compris des poissons, des oiseaux, des mammifères et des reptiles s'est réduite de 58 % entre 1970 et 2012.

