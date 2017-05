«Une version plus jeune» de notre système solaire découverte par la NASA

Un système solaire qui se trouve non loin du nôtre et qui y ressemble « remarquablement » a été identifié par des scientifiques de la NASA. Cette découverte pourrait bouleverser l'idée que nous avons sur la formation de la Terre et des planètes voisines, relate The Independent.

Le système se trouve à seulement 10 années-lumière du nôtre, autour de l'étoile Epsilon Eridani, dans la constellation d'Éridan. Selon les scientifiques, cette étoile représente « une version plus jeune » de notre Soleil: malgré le fait que les deux étoiles se ressemblent, l'Epsilon Eridani est environ cinq fois plus jeune.

D'après Massimo Marengo, l'un des auteurs de l'article sur la découverte, en ce moment le système planétaire autour de l'Epsilon Eridani subit les mêmes processus cataclysmiques que le système solaire au début de son existence, alors que des cratères sont apparus sur la Lune et que la Terre a été dotée des conditions favorables à la vie grâce à l'apparition des océans.

La recherche est basée sur des informations collectées par le Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), un télescope infrarouge aéroporté développé par la NASA capable de prendre des photos détaillées des étoiles lointaines.

Des scientifiques ont découvert que l'étoile est entourée de deux structures — des disques interne et externe — avec un espace probablement formé par des planètes.Toutes ces découvertes pourraient donner aux astronomes une idée plus claire concernant le passé de la Terre et des autres planètes du système solaire.

Le but principal de la recherche est de comprendre la composition du disque de l'Epsilon Eridani et ses interactions avec les planètes de son système, et dans ce cas, le télescope SOFIA pourrait jouer le rôle d'une machine à remonter le temps pour révéler le passé lointain de la Terre en observant le présent de la jeune planète à proximité.

