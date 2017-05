Boostez votre mémoire avec l’arôme du romarin

Des chercheurs britanniques de l'Université de Northumbria ont mené une série de tests sur des enfants âgés de 10 ans afin de tester les effets du romarin sur la mémoire.

Une quarantaine d'élèves ont été distribués en deux groupes assignés dans deux salles, l'une remplie de l'odeur du romarin, l'autre sans. Les enfants ignoraient qu'ils participaient à des tests de mémoire liés à l'arôme. Les résultats de l'étude ont révélé que ceux qui avaient été exposés au romarin ont obtenu des résultats de 5 % à 7 % meilleurs aux tests de mémoire, annonce la BBC.

« Il est probable que les arômes puissent affecter l'activité électrique du cerveau ou que des composés pharmacologiquement actifs puissent être absorbés lorsque les adultes y sont exposés », a déclaré le chercheur principal du projet, Dr Mark Moss.

Selon lui, l'odorat humain est très sensible et envoie des messages au cerveau, déclenchant des réactions et des réponses. Les odeurs affectent les neurotransmetteurs (hormones du cerveau qui transmettent l'information d'un neurone à l'autre) liés à la mémoire.

Ainsi, le romarin permettrait de booster la mémoire de travail (à court terme) et l'huile de romarin diminuerait la sensation de fatigue.

