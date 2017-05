Des chercheurs révèlent l’identité de la boisson la plus dangereuse au monde

Toujours moins chères, les boissons gazeuses ainsi que d'autres boissons sucrées pourraient exposer la santé de l'homme à un grand danger, lit-on dans le journal Preventing Chronic Disease.

« Dans tous les pays que nous avons examinés, le revenu moyen d'un individu lui permet d'acheter 71 % de boisson gazeuse en plus par rapport aux années 1990. Dans les pays en développement, la situation est même pire — on peut y acheter 89 % de boissons en plus qu'il y a 27 ans. On peut dire que leur prix a diminué de deux fois », a expliqué Jeffrey Drope de la Société américaine du cancer basée à Atlanta.

M. Drope et ses collègues ont tenté d'analyser comment la situation liée à l'accessibilité des boissons gazeuses a changé au cours des 30 dernières années dans 40 pays développés ainsi que dans 42 pays du tiers monde, en examinant les prix des boissons et le niveau du revenu moyen en 1990 et aujourd'hui.

Par comparaison, les chercheurs ont également suivi les prix de l'eau en bouteille dans les mêmes pays pour la même période. Il s'est avéré que l'eau était devenue de plus en plus chère, au contraire des boissons gazeuses.

« Bien entendu, la part du lion d'une telle baisse s'explique par le progrès économique ainsi que par le fait que des hommes politiques et des fonctionnaires sont restés les bras croisés sans tenter de régulariser les prix des boissons sucrées », ont conclu les scientifiques.

Et d'ajouter que les prix bas relanceront inévitablement la consommation des boissons gazeuses tout en empêchant la lutte contre l'obésité et le diabète.

