Une nouvelle ère: le plus puissant laser au monde émet son premier rayon X

XFEL, un projet d'accélérateur d'électrons linéaire et supraconducteur d'une longueur de 2,1 km situé en Allemagne, a produit avec succès son tout premier rayon X, lit-on dans un communiqué du Centre allemand de recherche DESY.

« Le laser européen a vu le jour! Le premier rayon émit aujourd'hui à l'aide du plus avancé et du plus puissant accélérateur linéaire du monde signale l'avènement d'une nouvelle ère pour la recherche en Europe », a déclaré Helmut Dosch, le président de DESY.

L'ensemble de l'installation XFEL a une longueur totale de 3,4 km. Les électrons, portés à des énergies considérables — entre 10 et 20 milliards d'électronvolts —, se déplacent à l'intérieur d'un dispositif magnétique particulier, dans lequel ils émettent des rayons X ultrabrillants et ultra-brefs qui ont toutes les propriétés d'un faisceau laser.

Ce projet est très prometteur pour le domaine des nanosciences, de la biologie et de médecine. Les chercheurs pourront, par exemple, acquérir de nouvelles connaissances sur la structure de la matière, « filmer » des réactions chimiques ou encore déchiffrer les détails atomiques des molécules étudiées.

