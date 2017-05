Une nouvelle maladie mortelle sème la panique en Afrique

L'Afrique de l'Ouest est touchée par une nouvelle maladie tout à fait inconnue qui a déjà fait plusieurs victimes parmi les habitants de la région, a fait savoir Rospotrebnadzor, le Service fédéral russe de surveillance dans la sphère de la sécurité des droits des consommateurs et de la prospérité humaine.

« Des collaborateurs du Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et soins médicaux (CREMS), (dans la ville de Kindia, en Guinée, ndlr), sont prêts à apporter tout le soutien nécessaire. La situation est contrôlée par Rospotrebnadzor », lit-on dans le communiqué.

Selon le Service fédéral russe, 28 adultes sont tombés malades entre le 23 avril et le 4 mai dans une des régions de la République du Liberia. 12 personnes se sont éteintes. Il ne s'agit pas du virus Ebola.

Selon certains spécialistes, la consommation d'eau ou de produits alimentaires insalubres pourrait être à l'origine de la propagation de cette maladie.

Des experts de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que d'autres organisations internationales participent à l'investigation.

