La Chine s’apprête à lancer sa plus puissante fusée

© East News. East News/ Xinhua News La Chine lance sa nouvelle fusée Longue marche-6

La Chine se prépare à lancer sa plus puissante fusée, Changzheng 5 (CZ-5 ou Longue Marche 5), annonce l'agence Chine nouvelle. Selon le média, l'engin a déjà été transporté à la base de lancement de Wenchang, située sur l'île de Hainan. Le lancement à venir sera le deuxième pour les lanceurs lourds chinois de ce type.

Selon la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine, la fusée devra placer en orbite le nouveau satellite de télécommunication Shijian-18. Le premier lancement de ce type a été effectué à la mi-avril.

Le lanceur CZ-5 est capable d'emporter une charge utile de 25 tonnes en orbite basse, soit 2,5 fois de plus que son prédécesseur. Cela a nécessité la création d'une nouvelle famille de moteurs.

Le CZ-5, l'un des plus grands lanceurs en service au monde, est haut de 56,97 m. Son premier étage fait cinq mètres de diamètre. Mais l'épaisseur de son fuselage ne peut pas dépasser trois millimètres. Les ingénieurs ont mis près de trois ans pour garantir la solidité du fuselage après avoir découvert une fissure au niveau d'une partie soudée du lanceur lors d'un essai.

