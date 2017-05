Comment les extraterrestres détecteraient-ils la Terre?

Les fortes sources d'ondes radio, telles que les tours de télévision et les radars militaires, sont capables de changer l'image de la Terre vue de l'espace. Alors que notre planète n'est pas suffisamment lumineuse pour être normalement observée à côté du Soleil, les télescopes enregistrant certains types précis d'ondes permettent d'obtenir une toute autre image du ciel nocturne.

Comme l'explique Vladimir Sourdine, chercheur à l'Institut astronomique d'État Schternberg à Moscou, les calculs montrent que les émissions télévisées peuvent être capturées à distance de 50 ou 100 années-lumière, pas plus, et seul le son sera entendu, l'image étant indisponible.

« Malheureusement, on ne peut regarder la télé que depuis la Lune, et pas depuis plus loin. Cependant, les êtres dotés de raison seront en mesure de comprendre qu'ils reçoivent un signal artificiel, c'est-à-dire un signal porteur. Et le signal d'un radar militaire peut être saisi depuis l'autre bout de la galaxie — c'est à 100 000 années-lumière de nous », indique Vladimir Sourdine.

Comment la Terre en rotation est-elle alors vue dans le diapason radio ? Des signaux puissants en provenance du Japon, puis de la Chine, une plage de silence et ensuite, à partir de Moscou, tous les pays européens fortement illuminés. Un long silence, correspondant à l'océan Atlantique, suit et encore de forts signaux : les États-Unis et le Mexique.

