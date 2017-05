Une Lada 4x4 version tuning enfin dévoilée

Un modèle spécial de Lada 4x4 a été mis en vente en Allemagne pour 25 000 euros. Le véhicule appelé « Freestyle » se distingue nettement des autres 4x4 du constructeur automobile russe grâce à de nombreuses améliorations permettant à la Lada de rouler sur les terrains les plus escarpés.

L'ancien propriétaire a parcouru au volant de la voiture 7 500 kilomètres au Maroc et a traversé six pays de l'Union européenne en 14 jours.

Au total, le nombre de kilomètres parcourus a atteint 12 000.

Le patron d'un magasin allemand de pièces détachées a ensuite réalisé une modification de la Lada 4x4 en question. Une fois boostée de la sorte, la voiture a été mise en vente pour 25 000 euros, alors que le prix moyen d'une Lada 4x4 ordinaire en Allemagne est deux fois moins élevé.

