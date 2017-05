Les hommes avec enfants vivent plus longtemps que les autres

Des chercheurs de l'institut Karolinska, en Suède, ont conclu que le fait d'avoir des enfants pouvait augmenter l'espérance de vie, surtout à un âge avancé.

L'analyse des données de plus de 1,4 million de personnes du troisième âge, effectuée du point de vue de leur durée de vie, de leur situation familiale et du fait d'avoir ou non des enfants, a montré que les personnes ayant au moins un enfant ont moins de risque de mourir tôt.

Et ce n‘est pas tout. Ceux qui ont un mari ou une femme vivent plus longtemps aussi. Cela concerne surtout les hommes : les hommes mariés ont moins de problèmes de santé liés aux mauvaises habitudes.

Les recherches de scientifiques de différents pays montrent peu ou prou la même chose : les hommes célibataires, divorcés ou veufs ont un risque trois fois supérieur de mourir de maladies cardiovasculaires que les hommes mariés.

Cela s'explique par le fait que les hommes mariés ont un mode de vie plus stable et systématisé, et sont moins enclins à la dépression et au stress. En outre, la nourriture faite maison contribue à améliorer leur état de santé.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».