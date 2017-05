De nouvelles photos de la nébuleuse du Crabe prises par les télescopes de la NASA

De nouvelles photos de la célèbre nébuleuse du Crabe ont été faites à l'aide des télescopes de la NASA et de l'ESA. Ces photos de très haute qualité permettent de voir les moindres détails de la structure du « linceul » de cette étoile morte, d'après la NASA.

Selon Gloria Dubner de l'université de Buenos Aires en Argentine, les scientifiques étudient la nébuleuse du Crabe depuis plusieurs années, mais « elle cache toujours beaucoup de mystères ». La comparaison des photos faites dans différents domaines hertziens permettra aux chercheurs d'en apprendre davantage sur sa structure et son histoire.

Les clichés ont été faits à l'aide des télescopes de la NASA les plus puissants et sensibles à ce jour: le télescope optique Hubble, le télescope infrarouge Spitzer, les télescopes radiographiques XMM-Newton et Chandra, ainsi que des antennes radio VLA.

Les photos sont uniques car elles ont été prises presque au même moment, ce qui a permis aux astronomes d'obtenir « un portrait » complet de la nébuleuse dans tous les domaines hertziens. La comparaison de ces photos avec celles qui ont été prises depuis les quelque dizaines d'années dernières pourrait aider les scientifiques à comprendre comment la nébuleuse change et quelle est la durée de vie des « linceuls » des étoiles mortes.

La nébuleuse du Crabe est le point le plus brillant de la constellation du Taureau. Elle représente la première supernova connue de l'humanité, ayant fait son apparition dans le ciel nocturne de l'hémisphère Nord en 1054.

Grâce à sa brillance et à sa proximité de la Terre, la nébuleuse du Crabe est l'objet de ce type le plus étudié que les scientifiques utilisent comme une référence lors des essais de nouveaux télescopes. « Le bonus » supplémentaire est qu'on y retrouve l'un des plus brillants pulsars connus au milieu du nuage gazeux et le fait que la nébuleuse elle-même représente l'un des plus brillants objets radiologiques et gamma dans tout le ciel nocturne.

