Égypte: découverte de la tombe d'une princesse de la XIIIe dynastie

La chambre funéraire d'une princesse de la XIIIe dynastie des pharaons a été mise au jour à Dahchour, près du Caire, près d'une pyramide royale, a annoncé le ministère égyptien des Antiquités.

La trouvaille a été réalisée par des archéologues égyptiens à 600 mètres de la pyramide. Vieille de près de 3 700 ans et en ruines, cette dernière a été découverte il y a à peu près un mois. Après avoir déblayé l'entrée, les archéologues ont alors retrouvé un couloir menant vers la chambre funéraire. Mais ce n'est que maintenant qu'ils ont réussi à y avoir accès, la voie étant encombrée par des pierres.

« Après un travail laborieux visant à déblayer les locaux des pierres, nous avons découvert un coffre en bois recouvert de trois lignes d'hiéroglyphes », raconte Adel Oukacha, directeur du site archéologique de Dahchour. Ce dernier explique en outre que ces inscriptions avaient pour but de protéger le défunt.

Le coffre accueillait manifestement des vases canopes, destinés à recevoir les viscères embaumés du défunt. Si ces quatre récipients étaient disparus, leur contenu — les poumons, le foie, les côlons et l'estomac de la défunte enveloppés dans du tissu — ont été retrouvés à l'intérieur du coffre.

Le décryptage de la tablette aux hiéroglyphes découverte il y a un mois a permis d'établir que la pyramide et la chambre funéraire appartiennent à une fille du pharaon Ameni Kemaou (Sehetepibrê).

Les archéologues n'ont toujours pas eu accès à la momie de la princesse égyptienne. Le sarcophage à l'intérieur duquel elle se trouve — à moins que son corps n'ait été volé — est très vétuste et les experts n'osent pas pour le moment l'ouvrir, de peur de l'endommager davantage.

