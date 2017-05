En Chine, une bière sera brassée d’après une recette remontant à 3400 avant J.-C.

Des brasseurs de Pékin et de Hong Kong veulent recréer une bière à partir des traces de la boisson retrouvées sur les fragments de vaisseaux d'argile découverts dans la province chinoise de Shaanxi près de la rivière Wei en mai 2016, a annoncé le journal Keji Ribao.

Dans le même temps, le professeur d'archéologie Liu Li, de l'Université de Stanford, fait savoir que cette vieille bière, qui remonte à une période entre 3400 et 2900 avant notre ère, différait par ses composés des boissons modernes. Selon lui, son goût ressemblait à un vin doux à faible teneur en alcool. Pourtant, les scientifiques ont précisé qu'il serait impossible de connaître le goût de cette bière, puisque les proportions exactes des ingrédients restaient inconnues.

Un précipité jaune retrouvé sur des fragments de vaisseaux contient des traces d'orge, de millet et de tubercules. Les scientifiques ont indiqué que la présence d'orge prouvait que la céréale était apparue en Chine 1 000 ans avant ce que supposaient les botanistes. Probablement, avant de devenir le principal produit de l'agriculture, l'herbe était utilisée à l'origine comme un ingrédient pour la bière.

