Première historique: des chercheurs observent les liaisons hydrogène entre deux molécules

Pour la première fois, une équipe de chercheurs internationaux est parvenue à observer en détail les liaisons hydrogène entre deux molécules et à mesurer avec précision leur force. Grâce à cette réussite, les scientifiques seront capables d'examiner la constitution des protéines et des molécules de l'ADN, a annoncé le journal Science Advances.

« L'hydrogène composé d'un seul proton et d'un électron est l'atome le plus petit et le plus répandu dans l'univers. L'hydrogène est très important pour la chimie et pour la physique, mais jusqu'à présent nous n'avons pas pu voir d'atomes d'hydrogène solitaires dans des molécules », a détaillé Shigeki Kawai, un chercheur de l'Institut japonais de science des matériaux, située dans la ville de Tsukuba.

Et d'ajouter que la réception des premières données sur la force des liaisons hydrogène ouvre la voie pour découvrir la forme en trois dimensions des molécules de l'ADN et des polymères.

Une telle percée a été possible grâce à des aiguilles de microscopes couvertes d'oxyde de carbone. Pour réussir leur expérience, les chercheurs ont accumulé des molécules composées de quelques anneaux hydrocarbonés et de queues.

En « tâtant » ces queues à l'aide d'aiguilles, les physiciens ont réussi pour la première fois à photographier les liaisons d'hydrogènes en question et mesurer leur force.

Shigeki Kawai espère que la découverte de l'équipe permettra d'obtenir les premiers clichés « atomiques » de l'ADN et des protéines les plus importantes.

