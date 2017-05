La sonde Cassini zoome sur les «hélices» des anneaux de Saturne

La NASA a publié une série d'images détaillées des anneaux les plus proches de Saturne, capturées par la sonde Cassini. Des structures en hélice y sont très visibles.

Sur ces clichés, des astrophysiciens ont pu observer des « hélices » et des « pailles » se déplaçant sur la surface du disque de gaz et de poussière et ses voisins les plus proches de Saturne.

Ces hélices ont été découvertes pour la première fois par la sonde Cassini en 2004. Pourtant, ces dernières images sont beaucoup plus fines que celles obtenues jusqu'ici.

Au début de sa mission, la sonde Cassini avait observé des hélices d'une taille impressionnante, que les scientifiques liaient à l'existence de lunes au sein des anneaux de Saturne. De nouvelles données permettront de délimiter ces dernières et les structures analogues plus petites découvertes récemment.

Grâce à l'analyse des informations reçues à l'aide de la sonde cosmique, les astrophysiciens pourront expliquer l'apparition des lunes dans les anneaux de cette planète géante, la date de leur formation et leur durée de vie.

La sonde spatiale Cassini, qui terminera sa mission de 20 ans en septembre, fait depuis 2016 des approches de plus en plus précises et passe régulièrement entre les anneaux de Saturne.

