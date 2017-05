Un cryoconservatoire dernier cri des espèces marines va ouvrir à Vladivostok

A Vladivostok, au sein du Centre national de recherche pour la biologie marine, une filiale extrême-orientale de l'Académie des sciences de Russie, une biobanque hors de commun conservant des spécimens biologiques de l'océan Pacifique sera ouverte le 16 mai, a fait savoir à Sputnik Tatyana Gnezdilova, la porte-parole de l'Océanarium du Primorye.

« "Le Centre Biobanque" est un cryoconservatoire dernier cri. L'équipement du centre permettra de maintenir les spécimens biologiques à toutes les températures, analyser les génomes des mammifères marins et d'autres espèces biologiques, y compris celles étant au bord de l'extinction », a déclaré Tatyana Gnezdilova.

D'après elle, le jour de l'ouverture du centre, un séminaire aura lieu.

Des visiteurs pourront voir les systèmes automatisés pour stocker les spécimens ainsi qu'un microscope de balayage à sonde, à l'aide duquel il est possible d'obtenir une image en trois dimensions numérique d'une cellule vivante.

« Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de spécimens dans la banque biologique, mais nous comptons accumuler toute la diversité biologique de l'océan Pacifique, au moins de la mer du Japon et de la mer d'Okhotsk », a détaillé l'interlocutrice de Sputnik.

Mme Gnezdilova a ajouté que pour les chercheurs, les spécimens les plus importants sont ceux figurant dans le Livre rouge.

