Égypte: 17 momies découvertes dans une région pauvre en sites archéologiques

En Égypte, des archéologues de l'université du Caire ont fait une découverte tout à fait inattendue, trouvant 17 momies de la dernière dynastie des pharaons dans des catacombes se trouvant dans la région désertique de Touna-el-Gabal, dans la province de Minya, à quelque 200 km au sud du Caire.

« C'est la première fois qu'un tombeau avec un tel nombre de momies est retrouvé au centre de l'Égypte. Cela peut signifier qu'il y a d'autres sépultures, plus grandes », a indiqué samedi lors d'une conférence de presse Salah al-Khouli, le responsable de l'équipe d'archéologues de l'université du Caire.

© Photo. Pixabay Des momies de 500 ans dans des cercueils en cristal retrouvées en Chine

Selon lui, les chercheurs ont également retrouvé des cercueils d'animaux et deux papyrus écrits en démotique, une forme d'écriture hiéroglyphique utilisée au cours des dernières dynasties des pharaons en Égypte.

D'après Mohamed Hamza, le directeur du département des fouilles archéologiques au sein de l'université du Caire, il s'agit d'une découverte remontant à la période gréco-romaine.

