À quelle distance une supernova qui explose pourrait anéantir l’humanité?

D'après une nouvelle recherche réalisée par une équipe de chercheurs de l'Université du Kansas dirigée par le professeur Adrian Melott, la distance à laquelle l'explosion d'une supernova pourrait menacer la Terre est beaucoup plus importante qu'on ne le croyait. Ainsi, les études précédentes avaient prouvé que n'importe quelle explosion de supernova à une distance de 25 années-lumière de la Terre pourrait être catastrophique pour notre planète. Selon les nouvelles données, la distance de danger est de 50 années-lumière.

« Les rayons cosmiques aiment voyager sur les lignes du champ magnétique. […] Un champ magnétique […] peut créer une autoroute pour les rayons cosmiques ou les bloquer, » explique Adrian Melott dans son étude apparue dans la revue Astrophysical Journal.

Quelles conséquences pourrait provoquer l'explosion d'une supernova sur l'humanité ? L'augmentation du nombre de cancers et de mutations est l'issue la plus probable. Cependant, les spécialistes n'excluent pas qu'une catastrophe cosmique éloignée de 150 années-lumière puisse pratiquement être « invisible » et n'entraine pas la destruction de la Terre.

Par exemple, des fossiles retrouvés en Afrique prouvent que des rayons cosmiques, émis par l'explosion d'une supernova, ont déjà atteint la Terre durant le pléistocène.

« Il n'y a pas eu une extinction massive, mais l'extinction de certaines espèces », précise M. Melott.

Si une explosion a lieu maintenant, à proximité de la Terre, elle influencerait probablement la lumière naturelle de la planète, en « offrant » aux terriens environ un mois de nuits blanches. Cela influencerait négativement la santé de tous les êtres vivants.

Cependant, les chercheurs estiment que dans un avenir proche, l'étoile Bételgeuse, située dans la constellation d'Orion et éloignée de la Terre de 600 années-lumière, pourrait se transformer en supernova.

