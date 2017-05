Le test de la capsule Orion repoussé jusqu’en 2021

Le premier test de la capsule spatiale Orion, destinée à transporter un jour des hommes vers Mars et qui devait se dérouler en novembre 2018, a été repoussé à 2019 au plus tôt pour des raisons de coûts, a annoncé la Nasa vendredi.

La Nasa a aussi indiqué avoir refusé d'embarquer des astronautes dans la capsule pour cet essai initial, baptisé EM-1.

L'Agence spatiale américaine s'en tiendra donc à son programme initial, qui prévoit d'embarquer un équipage pour le deuxième test (EM-2), prévu en août 2021 au plus tôt. Mais ce deuxième vol sera probablement lui aussi repoussé, a noté Bill Gerstenmaier, un des responsables de la Nasa.

Il a précisé que plusieurs éléments avaient conduit à repousser la date du premier vol, dont l'inquiétude concernant les coûts, la volonté d'améliorer le bouclier thermique de la capsule, et l'ajout d'équipements de survie dans le vaisseau.

La décision de repousser le vol EM-1 a été prise en coordination avec la Maison-Blanche, selon les responsables de la Nasa. Aucune date précise n'a été fixée pour le test en 2019, mais le calendrier devrait être précisé au cours des prochains mois, a noté l'administrateur de l'Agence spatiale américaine Robert Lightfoot.

Le coût de la mission visant à envoyer des hommes sur Mars devrait dépasser les 33 milliards de dollars d'ici 2033.

