«Donnez, et il vous sera donné»: une énigme biblique résolue

Des physiciens et mathématiciens de l'Université nationale australienne à Canberra ont réussi à élaborer une méthode leur permettant de paqueter des grains de blé, des médicaments ainsi que des nanoparticules, en se fondant sur le proverbe du salaire figurant dans la Bible, a annoncé la revue Nature Communications.

« "Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis". Ce verset rappelle toutes les choses que nous avons effectuées au laboratoire — nous avons compressé, secoué et versé. Bien entendu, je ne suis pas sûr que les auteurs de la Bible avaient en vue la même chose », a plaisanté le chercheur Mohammad Saadatfar.

Pourtant, les scientifiques n'arrivent pas à résoudre une autre énigme majeure, comment doivent-ils placer les grains de blé ou d'autres éléments allongés pour qu'ils puissent être emballés le plus densément et solidement possible.

Cela permettrait de transporter des cargaisons plus efficacement ou de construire des bâtiments plus stables.

Toutes les tentatives de « presser » le blé ou les nanoparticules de cette façon ont été infructueuses. Les chercheurs se sont finalement rendu compte de la raison de leurs échecs.

Il s'est avéré que ces structures étaient composées de cinq pyramides collées les unes aux autres, chacune constituée de trois nanoparticules. D'après les scientifiques, de pareilles structures ne pourront pas être paquetées plus densément.

Néanmoins, ils ne désespèrent pas et comptent tirer les conclusions adéquates dans un avenir proche.

