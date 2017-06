Satellites et produits d’épicerie fine pour les astronautes: un cargo s’arrime à l’ISS

Le cargo spatial russe Progress MS-06, lancé le 14 juin par la fusée-porteuse Soyouz-2.1a, s'est arrimé vendredi au module Zvezda du segment russe de la Station spatiale internationale (ISS), annonce un correspondant de Sputnik depuis le Centre russe de contrôle des vols (TsOuP).

L'arrimage s'est déroulé automatiquement à l'heure prévue, les astronautes n'ont pas dû prendre le contrôle du système Kours.

Outre sa charge traditionnelle, combustible, gaz, eau, médicaments, équipements et produits alimentaires, le vaisseau transporte des nanosatellites conçus par les spécialistes de la société de construction spatiale russe RKK Energuia et les jeunes chercheurs de l'Université d'État russe du Sud-ouest (Koursk). Les satellites sont capables de former un groupe en régime automatique pour mener des expériences dans l'espace.

Les cosmonautes russes Fiodor Iourtchikhine et Sergueï Riazanski lanceront les satellites lors d'une sortie extravéhiculaire programmée pour la mi-août. Les nanosatellites émettront toutes les trois minutes des messages de félicitations en quatre langues — russe, anglais, chinois et espagnol — sur une fréquence accessible à tous les radioamateurs.

Parmi les produits alimentaires acheminés par le cargo Progress MS-06 figurent notamment des sauces Raifort et Adjika, 20 lots de saucisses fumées au goût parmesan et jambon espagnol, ainsi que 15 kilos de pommes et d'autres fruits et légumes, a annoncé Alexandre Agoureïev, chef du département alimentation de l'Institut russe des problèmes médico-biologiques.