Le Soyouz, c'est Uber mais dans l’espace d’ici 2019!

La fusée russe Soyouz a toutes les chances de devenir le premier taxi transportant des passagers dans l'espace, a indiqué le directeur général de la société de construction spatiale russe RKK, Energuia Vladimir Solntsev.

La fusée russe de type Soyouz sera considérablement améliorée dans sa future version de vaisseau de nouvelle génération Federatsia.

«Puisqu'il y a un marché pour le tourisme spatial et puisque nous avons confiance en l'appareil, ce sont là deux composantes importantes qu'il faut utiliser», a expliqué Vladimir Solntsev.

Les concepteurs ont auparavant dévoilé que d'ici 2019, le Soyouz pourrait transporter deux touristes de l'espace en un vol. Dans cinq ans, la société de construction spatiale RKK Energuia sera en mesure de proposer au marché du tourisme international ni plus ni moins qu'un tour de la Lune.

Le premier lancement du vaisseau spatial russe Federatsia prévu pour 2022

Afin de mettre en place ce projet, les spécialistes russes sont prêts à conclure un contrat avec la société américaine Space Adventures, pionnier sur le marché du tourisme spatial.

Le premier lancement du vaisseau spatial russe prometteur Federatsia sera réalisé en 2022 depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.

Le vaisseau spatial Federatsia, conçu par l'entreprise RKK Energia, sera destiné au transport de personnes et de charges en orbite et sur la Lune. Son équipage comprendra quatre cosmonautes. Le vaisseau sera capable de se maintenir en vol autonome pendant 30 jours et, accroché à l'ISS, il pourra être utilisé pendant un an.