Comment les yeux de la teigne aident à protéger les smartphones des reflets

Des physiciens américains ont créé une couverture spéciale antireflet pour les écrans des smartphones et autres gadgets fonctionnant comme les yeux de la teigne. Un article publié dans la revue Optica présente les résultats de cette recherche.

Aujourd'hui, les nouvelles technologies s'inspirent de plus en plus de la nature: les scientifiques étudient la structure des organes des insectes et des animaux pour utiliser leurs outils évolutionnaires dans l'ingénierie.

«Nos films souples peuvent être fixés sur les smartphones ou les tablettes, ce qui rendra leurs écrans lumineux et brillants même en plein soleil. Nos films ne reflètent presque pas la lumière, ils protègent des rayures et sont capables de s'auto-nettoyer, ce qui protégera également les écrans des smartphones de la poussière et des traces de graisse laissées par les doigts», explique le chercheur Shin-Tson Wu de l'Université de Floride centrale d'Orlando (États-Unis).

La teigne possède, comme beaucoup d'autres insectes, de grands yeux multifacettes, et sont ainsi confrontées au même problème que les propriétaires des smartphones. Les reflets les empêchent de voir dans l'obscurité et la lumière, qui se reflète sur leurs yeux durant la journée, permet aux prédateurs de les détecter.

Shin-Tson Wu a suivi la technologie de la «formation automatique» des nanoparticules qui sont capables de se réunir dans les ornements semblables à la surface des yeux de la teigne, sans aucune intervention artificielle. Ainsi, il est possible de produire des films automatiquement couverts de ce type de nanoparticules.