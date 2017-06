Une patate à roues, un petit chef-d’œuvre d’ingénierie (vidéo)

Un robot autonome à roues, qui est alimenté par une pomme de terre, a été construit par l'informaticien polonais Marek Baczynski. Le film, qu'il a publié sur sa chaîne YouTube et qui a été vu quelque 140.000 fois en trois jours, présente son invention hors du commun.

Une grosse pomme de terre, deux électrodes, un contrôleur d'alimentation et un condensateur servant d'accumulateur d'énergie électrique ont été utilisés par l'informaticien.

La pomme de terre alimente le condensateur. Une fois chargé, le contrôleur décharge le condensateur, en fournissant une tension au moteur électrique des roues arrière.

Selon l'ingénieur, le condensateur met environ 15 minutes pour se charger. Après quoi, l'appareil peut parcourir près de huit centimètres. Ainsi, la pomme de terre à roues peut couvrir une distance de près de 7,5 mètres en 24 heures.

D'abord, l'invention ne pouvait se déplacer que tout droit, mais le constructeur explique qu'il voulait que sa pomme de terre «puisse se déplacer librement et voir le monde, tout comme les vaches, les poules et autres aliments». Afin de modifier les capacités motrices de l'appareil, l'informaticien a ajouté un deuxième moteur électrique et un mécanisme de direction.