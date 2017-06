Des inscriptions de touristes antiques découvertes dans le tombeau d’un pharaon

De nombreuses inscriptions gravées par des touristes antiques ont été découvertes par une équipe d'archéologues polonais lors de leur étude de la sépulture du pharaon égyptien Ramsès VI.

Un article publié dans la revue Science and Scholarship in Poland présente les détails de la découverte.

Sur plus de 1.000 inscriptions découvertes, la plupart ont été gravées avec des objets pointus et une partie en couleur rouge. De manière générale, les inscriptions datent de la période gréco-romaine et sont en grec et, plus rarement, en latin.

Qu'écrivaient les touristes antiques? Ils gravaient leurs noms, leurs dates de naissance et leurs professions. Les longs textes, notamment les poèmes, sont plus rares. Parfois, les touristes laissaient sur les murs des remarques critiques concernant ce qu'ils avaient vu.