Attention, virus! Les animaux les plus dangereux pour l'homme dévoilés

Les vecteurs de plusieurs maladies dangereuses des humaines sont des virus qui se trouvaient initialement chez des animaux, relate la revue Nature.

Ils comprennent, notamment, les deux types du virus de l'immunodéficience humaine transmis par de différents types de primates. Certaines formes du virus Ebola ont également d'abord été découvertes chez des singes. L'étude des maladies virales des animaux constitue un pas important dans la prévention des maladies de l'homme.

© Sputnik. Ramil Sitdikov La Russie prête à aider la RDC à lutter contre le virus Ebola

L'organisation internationale EcoHealth Alliance a rédigé un catalogue des virus d'animaux qui pourraient s'avérer également dangereux pour les humains.

Les scientifiques ont conclu que la principale source de maladies dangereuses pour les humains est la chauve-souris. La transmission d'une maladie de la chauve-souris à l'homme est la plus probable en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Les primates de l'Amérique centrale, de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique occupent la deuxième place. La troisième place revient aux rongeurs de l'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que d'Afrique centrale.