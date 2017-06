Comment les volcans ont aidé les dinosaures à conquérir la Terre

Selon une étude réalisée par une équipe de chercheurs de l'Université d'Oxford, de vastes éruptions volcaniques auraient provoqué la disparition de près de 80% des espèces il y a environ 200 millions d'années, laissant ainsi le champ libre aux dinosaures.

Lawrence Percival et ses collaborateurs ont analysé les niveaux de mercure dans des dépôts de sédiments prélevés au Royaume-Uni, en Autriche, en Argentine, au Groenland, au Canada et au Maroc. Combinées aux mesures de dioxyde de carbone atmosphérique précédemment établies, les résultats de leurs travaux confirment l'hypothèse selon laquelle la célèbre extinction du Jurassique serait liée aux gaz volcaniques.

Dans cinq des six échantillons examinés, les niveaux de mercure ont montré une forte augmentation de l'élément coïncidant avec le début de l'extinction, avec des pics correspondant aux augmentations de CO2. Selon M.Percival, les niveaux accrus de dioxyde de carbone peuvent en effet avoir un impact dramatique sur les écosystèmes terrestres et marins.

L'extinction du Jurassique est considérée comme l'un des moments les plus importants de l'histoire de la Terre. Il n'est pas toujours clair de savoir pourquoi un certain nombre d'espèces ont survécu et pas d'autres. Néanmoins, ce même épisode serait à l'origine de l'ultérieure explosion du vivant avant de revenir à la charge près de 145 millions d'années plus tard.