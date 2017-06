Des scientifiques US créent un appareil photo ultra-mince sans lentilles

© Sputnik. Yegor Yefremov Un appareil photo psychédélique conçu avec une patate et une boite de conserve

Des ingénieurs de l'Institut de technologie de Californie ( Caltech ) ont développé un appareil photo unique qui est capable de prendre des images sans lentilles. Au lieu de l'optique habituelle, les chercheurs ont impliqué un réseau à commande de phase optique ultra-mince (Optical phased array, OPA).Ainsi, l'OPA a la même fonction que de gros morceaux de verre: il manipule la lumière entrante pour capturer une image.

Les lentilles ont une courbe qui plie le rayonnement de la lumière entrante en le focalisant sur un morceau de film ou, dans le cas des appareils photo numériques, sur un capteur d'image. L'OPA dispose d'un large réseau de récepteurs de lumière, dont chacun peut ajouter individuellement un retard de temps (ou un décalage de phase) à la lumière qu'il reçoit, ce qui permet à l'appareil de regarder de manière sélective dans différentes directions, effectuant une mise au point sur des choses différentes.

«Nous avons créé une couche mince de photonique intégrée en silicium qui émule l'objectif et le capteur d'un appareil photo numérique, réduisant ainsi l'épaisseur et le coût des caméras numériques. Il peut imiter une lentille régulière, mais il est également capable de passer instantanément de l'effet d'une lentille œil de poisson à l'effet d'un téléobjectif avec un simple ajustement de la façon dont le réseau reçoit de la lumière», explique Ali Hajimiri, professeur de génie électrique et médical au Caltech.

L'équipe a présenté pour le moment le premier prototype fonctionnant sans lentilles composé de seulement 64 récepteurs de lumière installés dans une grille huit par huit. L'image résultante a une faible résolution, mais le système prouve que le concept fonctionne.