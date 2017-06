La Chine développe le détecteur de sous-marins et de minéraux le plus puissant du monde

L'Académie chinoise des sciences, le plus grand institut de recherche chinois, a déclaré dans un article cette semaine qu'un «réseau de détection d'anomalie magnétique supraconducteur» avait été développé à Shanghai et avait été examiné par un groupe d'experts, informe le journal South China Morning Post.

L'appareil pourrait être utilisé pour identifier l'emplacement exact de minéraux enfouis profondément sous terre avec un niveau de précision inédit.

En outre, il est possible de monter l'appareil à bord d'avions civils et militaires comme «un équipement de haute performance et une solution technique pour la cartographie des ressources, le génie civil, l'archéologie et la défense nationale», d'après l'article.

Lei Chong, chercheur associé au département de Micro/Nano Electronics de l'Université Jiao-tong de Shanghai, a expliqué qu'il y a deux caractéristiques particulières qui distinguent le dispositif chinois des appareils conventionnels.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Des scientifiques US créent un appareil photo ultra-mince sans lentilles

La première est son grand nombre de sondes utilisées. Construit comme un «réseau», il peut recueillir beaucoup plus de données que les détecteurs traditionnels qui, habituellement, n'ont qu'une seule antenne.

L'appareil est également équipé d'une puce informatique supraconductrice refroidie par de l'azote liquide. La température extrêmement basse augmente considérablement la sensibilité du dispositif aux signaux qui seraient trop faibles pour être détectés par les équipements existant.