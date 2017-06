Notre état de santé dépendrait de notre mois de naissance

Des chercheurs de l'université d'Alicante en Espagne ont conclu que le mois de naissance a une influence sur la santé humaine. De plus, ils ont découvert qu'il existait un lien entre 27 maladies chroniques et le mois où une personne est née. Les résultats de leur recherche ont été publiés dans la revue Medicina Clinica.

30.000 personnes ont pris part à l'étude. Après avoir analysé les données obtenues, les scientifiques ont désigné les mois de naissance qui ont un impact positif et négatif sur la santé.

Par exemple, d'après la recherche, les hommes nés en septembre ont trois fois plus souvent des problèmes de thyroïde que ceux nés en janvier, alors que les femmes nées en juillet souffrent 27% plus souvent d'hypertension.

Par ailleurs, le risque de dépression chez les hommes nés en juin est inférieur de 34%, et les femmes nées le même mois ont 33% de migraines de moins que la moyenne.

De plus, les enfants nés en août souffrent d'asthme deux fois plus souvent que ceux nés au début de l'année.

Les chercheurs ont réalisé un certain nombre de suppositions afin d'expliquer le lien entre le mois de naissance et les maladies chroniques. Ils suggèrent, notamment, que la santé d'une personne dépend directement de l'activité solaire durant les premiers mois de sa vie. Les enfants qui n'ont pas reçu assez de lumière solaire et par conséquent de vitamine D sont plus sujets aux maladies chroniques.

Un autre facteur important est l'état de santé de la femme enceinte. Les virus saisonniers et les allergies ont un impact sur l'organisme de la future mère et peuvent avoir des conséquences négatives pour l'enfant. Par ailleurs, les hommes et les femmes nés durant le même mois ont des maladies chroniques différentes.