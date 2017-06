Hubble découvre une galaxie qui pointe un trou noir sur nous

L'observatoire orbital Hubble a pris la photo d'une galaxie dans la constellation de Vierge, relativement proche de la nôtre, dont l'emplacement permet d'observer un trou noir situé en son centre, relate le site Web du télescope Hubble.

La galaxie 2XMM J143450.5+033843 se trouve à distance de 400 millions d'années-lumière de la Terre, ce qui n'est pas très loin, du moins selon les critères spatiaux. À part son emplacement favorable par rapport à la Voie lactée et la Terre, cette galaxie n'a pas d'autres particularités. Elle appartient à la catégorie des galaxies spirales ordinaires et fait partie des «objets de Seyfert»- des galaxies contenant un trou noir actif.

Les nouvelles photos de Hubble montrent que le trou noir de cette galaxie absorbe des quantités énormes de matière et éjecte une partie de cette dernière sous forme des jets —de fins faisceaux de gaz qui se diffusent presque à la vitesse de lumière et produisent de grandes quantités d'énergie sous forme de lumière et de rœntgen (mesure permettant de quantifier l'exposition aux rayonnements ionisants X ou gamma).

Les scientifiques espèrent que l'observation de leur luminosité pourrait aider à comprendre si tous les trous noirs supermassifs se comportent de la même manière ou s'il y a quelque chose dans les mécanismes de l'évolution et du développement des galaxies et de leurs plus grands objets que les chercheurs ne comprennent pas encore.