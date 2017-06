Voici pourquoi nous détestons entendre notre voix enregistrée

Une recherche de scientifiques de l'University College London explique pourquoi le son de notre voix enregistrée ne nous plaît pas, relate le magazine Time.

D'après les chercheurs, la raison de ce phénomène consiste dans le fait que nous entendons notre propre voix de manière différente que les autres.

Quand nous entendons une autre personne parler, notre cerveau reçoit des ondes sonores provenant du locuteur et les transforme en sons. Quand c'est nous qui parlons, il reçoit des vibrations de deux sources: celles qui proviennent de notre bouche et résonnent dans l'air et la vibration de nos cordes vocales.

«Le son passe par nos sinus, tous les espaces vides de notre tête et des parties centrales de nos oreilles, ce qui modifie la manière dont on entend les sons par rapport à ce que d'autres personnes entendent», relate Martin Birchall, professeur de laryngologie.

Quand nous écoutons un enregistrement de notre voix, nous n'entendons que les vibrations de l'air, ce qui nous donne l'impression d'entendre la voix d'une autre personne et nous paraît bizarre.