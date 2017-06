Airbus dévoile une chimère: un hélicoptère «ailé» avec des hélices propulsives

Airbus Helicopters, fabricant européen d'hélicoptères civils et militaires, a présenté le prototype d'un hélicoptère ailé très prometteur. Le projet a été baptisé RACER (Rapid and Cost-Effective Rotorcraft), informe Aviation Week.

Le #Racer d'#Airbus Helicopters volera à plus de 400km/h, autonomie 740km. Premier vol 2020 pic.twitter.com/JjOBZqyNbs — Vincent Lamigeon (@VincentLamigeon) June 20, 2017

​L'une des principales caractéristiques du RACER est son aile double, appelée également «box wing». D'après les concepteurs, elle garantit une grande efficacité aérodynamique et confèrera à l'appareil une portance en vol accrue.

​

© AP Photo/ Francois Mori En quête d’excellence: Airbus présente son tout nouvel A380plus

Comme tous les hélicoptères, l'aéronef est équipé d'un rotor principal spécialement conçu pour ce type d'appareil. Mais ce n'est pas tout: l'hélicoptère possède aussi des hélices propulsives. D'après les estimations des constructeurs, l'appareil est capable d'atteindre la vitesse de 400 km/h.

Par ailleurs, cet hélicoptère ailé est conforme aux standards écologiques les plus élevés et fait partie du programme européen Clean Sky 2, sous l'égide duquel un certain nombre d'entreprises aéronautiques promeuvent la réduction des émissions de CO2 et des émissions sonores et entendent réaliser des économies de carburant.

«Ce nouveau projet, qui rassemble les compétences et le savoir-faire de dizaines de partenaires européens dans le cadre de l'initiative Clean Sky 2, a pour ambition d'augmenter la vitesse et le rayon d'action des hélicoptères à un coût maîtrisé, et ce grâce à une formule aérodynamique à la fois simple, sûre et éprouvée», a commenté Guillaume Faury, président d'Airbus Helicopters.

Plus tôt, en marge du salon aérospatial du Bourget, le géant Airbus avait également dévoilé sa nouvelle version du plus grand avion de ligne civil du monde, l'Airbus A380, capable de transporter 80 passagers supplémentaires et de voler 540 kilomètres de plus.