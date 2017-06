La double vie de l’eau dévoilée

Une équipe de chercheurs internationaux vient de dévoiler que l'eau, source de la vie, aurait deux formes différentes à l'état liquide.

«Personne ne comprend l'eau. On a presque honte de le dire mais le liquide qui recouvre les deux tiers de notre planète est toujours un mystère pour la science. Pire, plus on l'étudie, plus il y a de questions», a indiqué Philip Ball, auteur et consultant du journal Nature.

Les scientifiques ont mené deux expérimentations qui leur ont permis d'observer deux phases de l'eau dont la base de leur structure et leur densité différent considérablement lors de son passage de l'état de glace amorphe (à une température de —163 degrés) à un état plus liquide lorsqu'elle est chauffée (jusqu'à —143 degrés).

Bien que ces expérimentations aient été réalisées à des températures basses, les auteurs du projet croient que l'eau pourrait représenter un certain mélange de deux liquides même à température ambiante.