Une momie vieille de 1.700 ans retrouvée sur la Route de la soie

© Sputnik. Anton Denisov La première «ville-forêt» verra bientôt le jour en Chine

Lors de travaux de construction dans la province de Qinghai, au nord-est de la Chine, les travailleurs ont découvert la momie d'un homme qui vivait il y a environ 1.700 ans, relate l'agence Xinhua.

Cette momie «en bon état de conservation» a été par la suite transportée en vue de recherches ultérieures vers le Musée d'ethnographie de la préfecture autonome mongole et tibétaine de Haixi.

China unearths millennia-old Silk Road mummy, still in "good shape" https://t.co/5NCVMd9vnY pic.twitter.com/ngItDT5f7r — Global Times (@globaltimesnews) 1 juillet 2017

La momie, la plus vielle du genre jamais retrouvée dans la région, mesure 1.61 m et appartient à un homme âgé de 40 ans, qui pourrait faire partie de la noblesse locale, son corps ayant été inhumé avec une litière couverte de tissus bigarrés, les sabots d'un cheval et plusieurs os de brebis, expliquent les chercheurs. Au demeurant, son appartenance ethnique reste toujours à préciser à l'aide d'analyses génétiques, soulignent-ils.