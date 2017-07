Une tour en ossements de femmes et d’enfants découverte au Mexique

Les archéologues qui mènent des fouilles à Mexico ont découvert plus de 650 crânes et autres fragments de corps dans un temple aztèque, relate le Daily Mail.

Arqueólogos del INAH encuentran más de 650 cráneos en un edificio Azteca cerca del Templo Mayor https://t.co/RhXHLhRZXA pic.twitter.com/wAMCdkkQAz — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) 2 июля 2017 г.

​La trouvaille effrayante a été faite près de l'un des principaux temples de Tenochtitlan, capitale de l'empire des Aztèques, remplacée plus tard par Mexico. Les crânes appartenaient vraisemblablement à des femmes et à des enfants.

Une tour cylindrique construite en crânes humains est d'ailleurs mentionnée dans des rapports des conquistadors espagnols qui furent choqués par ce spectacle.

Selon l'anthropologue Rodrigo Bolanos, la découverte brise l'hypothèse selon laquelle les constructions de la sorte étaient construites en os de guerriers vaincus.

La tour faisait près de six mètres de diamètre et était installée au pied d'une sorte de chapelle consacrée à Huitzilopochtli, dieu du Soleil et de la guerre, patron de la capitale aztèque. Les fouilles ont déjà permis de découvrir 676 crânes de personnes qui auraient été sacrifiées, selon les chercheurs.

Selon les chroniques aztèques, le sacrifice le plus important a été réalisé à Tenochtitlan en 1487. En quatre jours, plus de 80.000 personnes furent tuées.