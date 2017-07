Des géants vieux de 5.000 ans découverts en Chine

Des archéologues chinois ont découvert, dans la province du Shandong (Est du pays), des restes d'hommes «géants» ayant vécu il y a près de 5.000 ans. Ces hommes, étrangement grands pour leur époque, mesuraient plus de 190 cm, relate le site Chinanews.com.

© Photo. Сourtesy of The Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences