Le premier clone de chien génétiquement modifié voit le jour en Chine

Le premier chien génétiquement modifié a vu le jour le 28 mai dernier dans un laboratoire de l'entreprise chinoise SinoGene. Il s'agit d'un chien de la race Beagle baptisé Long Long et il a été cloné à partir de cellules somatiques. Les chercheurs chinois ont eu recours à la méthode du knock-out génétique, qui permet de désactiver totalement certains gènes, indique le message officiel de SinoGene.

Les scientifiques chinois affirment avoir trouvé la clé de l'élevage en masse de «super chiens» surpuissants et rapides grâce à cette technologie pionnière. Ils affirment également pouvoir maintenant changer la nature d'un chien en modifiant ses gènes et en les reproduisant par la suite à travers le clonage, relate le Daily Mail. Ils peuvent, par exemple, personnaliser un chien pour que ses muscles soient plus grands et pour qu'il ait de meilleures performances de course avant de le cloner, selon le chercheur principal Lai Liangxue.

La Chine est ainsi devenue le deuxième pays du monde, après la Corée du Sud, à réussir à maîtriser indépendamment la technologie du clonage à partir des cellules somatiques.