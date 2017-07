Pourquoi certains singes mangent-ils de la terre?

Certains animaux mangent de la terre, un phénomène appelé géophagie. Un groupe de spécialistes a dévoilé qu'un tel comportement chez les singes de l'espèce Pithecia rylandsi s'expliquait par la volonté des primates de stimuler leur système digestif. La revue Primates présente les détails de la recherche réalisée.

Les scientifiques ont observé deux groupes de singes Pithecia rylandsi pendant 1.125 heures et ont enregistrés 76 cas d'attaque de termitières, où les animaux, se sont fournis en terre plus qu'en insectes.

Ainsi, les chercheurs ont analysé la composition du sol dans les termitières et dans plusieurs autres endroits. La concentration d'argile et de substances organiques était plus élevée dans les termitières, ce qui explique que les singes en ingurgite à des fins digestives.