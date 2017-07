S’embrasser est dangereux, estiment des spécialistes britanniques

Des scientifiques britanniques ont fait une liste des microbes qui se communiquent par un simple bisou. Ils ont analysé les «paysages microbiens» des gens qui n'ont pas eu de relations intimes, mais qui se sont juste embrassés.

Ils ont découvert que la cavité buccale comportait entre 160 et 300 espèces de bactéries différentes, y compris des cocci, spirochaetaes, streptocoques, rickettsies, virus et protozoaires, et que s'embrasser provoquaient un échange actif de ces microorganismes.

Il est à noter que chaque individu a son propre «paysage microbien» qui se caractérise par les particularités de l'association des microorganismes avec l'environnement et lors de leur interaction.

Ainsi, du point de vue de la «population» de microbes, la bouche est l'organe le moins propre du corps humain.