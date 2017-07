Chine: une cité des robots voit le jour à Hangzhou

Une cité illustrant les progrès récents dans le domaine des technologies de l'intelligence artificielle a été inaugurée dans la ville de Hangzhou, dans la province chinoise de Zhejiang, relate la chaîne CGTN.

Actuellement, environ 90 projets différents sur 15 plateformes sont représentés dans la cité. Ils comprennent, par exemple, des robots-cuisiniers, des robots-danseurs, des robots parlants, des technologies liées à la réalité virtuelle, des plateformes de jeu et de divers appareils de recherche.

D'après des employés, le projet représente une bonne base pour la recherche et un actif financier de valeur. La cité constituera également la plateforme idéale pour encourager les jeunes talents à participer à de nouveaux projets.

Hangzhou est considérée comme une des villes chinoises les plus avancées dans les domaines de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Elle abrite les sièges de plusieurs sociétés spécialisées dans le commerce électronique et les hautes technologies.