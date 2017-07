Un iceberg 60 fois plus grand que Paris se détache de l’Antarctique

Mesurant environ 6.000 kilomètres carrés et pesant plus d'un mille milliard de tonnes, un iceberg s'est détaché de la plate-forme de glace Larsen C, ont affirmé mercredi des chercheurs de l'Université de Swansea, au Royaume-Uni.

Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C — more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR — Project MIDAS (@MIDASOnIce) 12 июля 2017 г.

Cependant, l'iceberg ne s'est pas encore éloigné de sa position car, selon les scientifiques, il pourrait reposer sur des collines sous-marines ou être retenu par des courants et des vents. Une image à plus haute résolution sera prise plus tard par les satellites de la Nasa, annonce The Independent.

«Le détachement a eu lieu entre lundi 10 juillet et mercredi 12 juillet 2017, alors qu'une section de Larsen C de 5.800 kilomètres carrés s'est finalement détachée. L'iceberg, qui sera probablement appelé A68, pèse plus de mille milliard de tonnes. Son volume est deux fois supérieur à celui du lac Erie, l'un des Grands Lacs» américains, ont commenté les scientifiques sur le site Project Midas.

Selon les chercheurs, le détachement de cet iceberg a réduit de plus de 12% le volume de la plate-forme de glace Larsen C et le paysage de la péninsule antarctique a changé pour toujours.

«Il existe un risque que Larsen C ne suive éventuellement l'exemple de son voisin, Larsen B, qui s'est désintégré en 2002 suite au détachement provoqué par une fissure similaire en 1995».

Des chercheurs observaient depuis des années la fissure qui longe la plateforme de glace Larsen C près de la côte orientale de la péninsule Antarctique. Auparavant, les scientifiques ont affirmé que la désintégration était liée au réchauffement climatique dans la péninsule. Le détachement du glacier risque de provoquer une augmentation du niveau de la mer, redoutent les chercheurs.