Des physiciens chinois réalisent la première téléportation quantique orbitale

Des physiciens de Shanghai ont déclaré qu’ils avaient réussi à réaliser la première téléportation quantique spatiale du monde, ayant transféré des informations sur l'état d'une particule depuis le satellite quantique Micius à une station terrestre, selon un article publié sur la bibliothèque électronique arXiv.org.

«Cette expérience réalise le premier lien sol-satellite de téléportation quantique, fidèle et à ultra-longue portée, une étape essentielle vers un Internet quantique à échelle mondiale», lit-on dans un article.

En fait, le satellite chinois, utilisant des lasers et des cristaux pour conférer des particules de lumière à l'une des deux propriétés disponibles, dans le cas présent en utilisant l’état de polarisation, a réussi à les intriquer puis à les séparer à une distance comprise entre 500 et 1400 kilomètres.

D’après les scientifiques chinois, ils ont au final réussi à «intriquer» et à téléporter plus de 900 photons, ce qui confirme qu’il est possible de mettre en place une communication avec la téléportation quantique bilatérale «orbitale» comme base technologique.

La téléportation quantique est un protocole de communication quantique consistant à transférer l'état quantique d'une particule sur une distance donnée. Elle prévoit l'utilisation d'une paire de particules en profitant du phénomène d’intrication quantique, dans lequel l’état quantique d'une particule intriquée peut être transféré à une autre de façon instantanée, bien qu'elles soient spatialement séparées.