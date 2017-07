La NASA détecte une grande tache sur le Soleil (vidéo)

L'agence spatiale NASA a publié sur You Tube une vidéo d'une grande tache sur la surface du Soleil qui devient de plus en plus visible à mesure de la rotation de ce dernier.

Les images ont été reçues par l'Observatoire de la dynamique solaire (Solar Dynamics Observatory) de la NASA pendant la période du 5 au 11 juillet. Malgré le fait que sur la vidéo la tache semble assez petite, en réalité elle est plus grande que notre planète, d'après les scientifiques.

Cette tâche est devenue la première à apparaître sur la partie visible du Soleil depuis deux jours. De tels phénomènes arrivent plus rarement qu'à l'habitude pendant le déclin de l'activité solaire. La tache pourrait provoquer des éruptions solaires, pourtant il est trop tôt pour en parler, ont souligné des représentants de la NASA.

Le Soleil subit des périodes alternées d'augmentation et de baisse d'activité, dont chacune dure environ 11 ans. Pendant les périodes d'activité plus importante, les éruptions solaires sont beaucoup plus fréquentes, ce qui entraîne l'apparition de «trous coronaux» — zones où la vitesse du vent solaire est élevée — et des émissions de plasma, responsables des orages magnétiques sur la Terre.

Le nombre de tâches solaires est considéré comme le principal indicateur du niveau de l'activité du Soleil. Elles apparaissent plus souvent lors des pics d'activité et beaucoup moins fréquemment lors des périodes calmes sur la surface du corps céleste.