30 petites secondes devant cette illusion d’optique améliorera votre vision

Une équipe de chercheurs britanniques a établi qu'il est possible d'améliorer notre acuité visuelle par le biais d'une simple illusion connue sous le nom d'«effet de mouvement en expansion», relate le Daily Mail.

Les chercheurs ont utilisé l'échelle LogMAR classique dont les opticiens se servent pour tester la vision. Lorsqu'ils sont soumis à l'expérience, les spectateurs voient des lettres devenir de plus en plus petites et ont par conséquent de plus en plus de difficulté à les lire. Toutefois, après 30 secondes d'attention soutenue, la vision devient plus précise, affirment les chercheurs.

Les téléspectateurs se mettent alors à lire distinctement des lettres si petites qu'ils ne pourraient pas les distinguer normalement. Vous pouvez essayer ce simple test ci-dessous:

Les recherches ont démontré que l'acuité visuelle des participants dépendait de la spirale qu'ils avaient regardée. Lors de l'expérience, les chercheurs ont présenté à deux groupes de personnes la vidéo d'une spirale qui tournait tantôt dans le sens des aiguilles d'une montre, tantôt dans le sens inverse, pendant 30 secondes. Puis, les groupes devaient lire l'échelle LogMAR.

Exemple de l'échalle LogMar:

New LogMAR chart up in Optometry Clinic at Chainama pic.twitter.com/BOPFpWHK — VAO Zambia (@VAOZambia) 13 февраля 2013 г.

Les participants qui ont été soumis à une spirale contractante (qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre) ont pu, après le test, identifier des lettres de plus petite taille que ce qu'ils pouvaient distinguer auparavant.

Ceux qui ont contemplé la spirale en expansion (tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) exigeaient des lettres de taille plus grande.

«Il y avait corrélation avec la capacité initiale: plus les gens se donnaient de mal pour lire les petites lettres, plus l'illusion les aidait. Je ne pense pas que cela devienne une forme de traitement, mais l'expérience nous donne des informations concernant la manière dont la vision est organisée dans le cerveau», a déclaré le co-auteur de la recherche Rob Jenkins.