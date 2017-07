Un polyéthylène biodégradable russe au secours de l’écologie

Une équipe de scientifiques russes du laboratoire des «matériaux et technologies composites avancés» de l’Université d'économie de Plekhanov a créé un tissu biodégradable durable qui combine des matières végétales et des matrices polymères, selon un article publié dans la revue scientifique Journal of Polymers and the Environment.

«Nous avons appris à créer une nouvelle classe de matériaux – des matériaux composites polymères combinés aux matières végétales», a expliqué le chef du laboratoire Petr Pantiukhov.

À ces fins, les scientifiques ont utilisé de l’étoupe de lin, des écales de tournesol, de la paille de blé ou encore de la sciure, autrement dit des déchets industriels et agricoles.

«Nos matériaux permettront de réduire sensiblement le niveau de pollution par l'emballage usé, parce que nous utilisons des déchets industriels bon marché, qui représentent entre 30% et 70% de la masse du composite fabriqué, le coût de tels matériaux est comparable ou même inférieur à celui des polymères conventionnels», a ajouté le scientifique.

Chaque année environ 3,3 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés en Russie, alors que presque 10 hectares de terres productives sont réservés aux décharges. Par ailleurs, un certain nombre d’industries (la filière du bois, l’agriculture, le textile, l’agroalimentaire) génèrent de grandes quantités de déchets qui ne sont pas utilisés.