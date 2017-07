C’est prouvé! Les longues journées au bureau favorisent les maladies cardiaques

Selon des spécialistes britanniques, si on passe plus de 55 heures par semaine à travailler, on risque de se retrouver dans le groupe des individus exposés aux maladies cardiovasculaires, a révélé The Guardian.

Pour tirer une conclusion similaire, l'équipe de chercheurs dirigée par le professeur Mika Kivimaki de l'University College de Londres a analysé les caractéristiques de 85.494 hommes et femmes d'âge moyen résidant au Royaume-Uni, au Danemark, en Finlande et en Suède.

Les participants de cette étude ont été répartis conformément à la nature de leur travail. Ceux travaillant entre 35 et 40 heures par semaine ont servi de groupe de contrôle. Au début, aucun problème cardiaque n'a été observé chez les participants.

Mais au bout d'une dizaine d'années, la situation s'est dégradée. Dans près de 12,4 cas sur 1000, une fibrillation auriculaire a été observée. Un taux qui bien supérieur chez les individus travaillant 55 heures par semaine et plus, avec 17,6 cas sur 1000.